В Петербурге вручили первые почетные знаки в честь 80-летия снятия блокады

До 27 января награду получат более 60 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Первые 20 почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" вручили в Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Тожественная церемония прошла в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда.

В числе первых обладателей новой награды - почетный гражданин Санкт-Петербурга 103-летняя Надежда Строгонова, старейшая учительница города, спасшая в блокаду более 600 детей. Почетный знак до 27 января получат более 60 тыс. ветеранов и жителей блокадного города.

"В Петербурге самое сильное ветеранское движение. Вы - душа и движущая сила наших организаций. Вы много работаете, приносите огромную пользу стране и нашему городу. Вы - первые, кому вручены почетные знаки", - сказал губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов, поздравляя награжденных.

Памятные знаки начали вручать и за рубежом - как сообщила пресс-служба губернатора и правительства города, первые церемонии прошли в Бишкеке и в Берлине на базе загранучреждений МИД РФ, а всего награды направлены в 39 стран.

На мемориалах войны

Сотни людей, несмотря на мороз и метель, пришли к блокадным мемориалам, чтобы почтить память жителей и защитников осажденного города. В Ленинградской области у музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске прошла акция "На рубеже бессмертия". Многие ее участники прикрепили к одежде ленточки "ленинградской победы", повторяющие цвета медали "За оборону Ленинграда". "Бессмертен подвиг ленинградцев и советских солдат Ленинградского и Волховского фронтов. Прорыв блокады дал надежду всем ленинградцам на Победу, на то, что блокада будет полностью снята ", - сказал губернатор области Александр Дрозденко.

Блокадный метроном звучал во время возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда, а на Пискаревском мемориальном кладбище прошло торжественное возложение цветов к монументу "Мать-Родина" и была открыта мемориальная плита.

Выставки, экскурсии, конференции

Русский музей открыл в Восточном павильоне Михайловского замка выставку детских рисунков о подвиге защитников города и организовал в Летнем и Михайловском садах с 18 по 31 января экскурсии о том, как сохраняли всемирно известные памятники истории и культуры во время блокады.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга начала работу Международная научно-практическая конференция с участием российских и белорусских историков. Одна из ее главных тем - работа с рассекреченными архивными документами. "Мы говорим о том, как все начиналось, и о том, почему, несмотря на трагедию 1941 года, не произошло самого страшного - город не был взят", - рассказал ТАСС доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года), общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.