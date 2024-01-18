Школьные автобусы в Курской области не выйдут на линию из-за непогоды

В 26 районах региона занятия организуют в смешанном формате, в том числе и дистанционном

ТАСС, 18 января. В Курской области решили из-за непогоды не выводить 19 января на линию школьные автобусы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Для обеспечения безопасности Министерством образования и науки Курской области дано поручение руководителям органов управления образования муниципалитетов не выводить завтра, 19 января, школьные автобусы на линию", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в 26 районах области занятия организуют в смешанном формате, в том числе и дистанционном. В Медвенском и Пристенском районах решения о формате обучения и выпуске автобусов на рейс примут утром - в зависимости от состояния погодных условий и дорог. В Курске, Железногорске, Курчатове, Льгове и Щиграх изменение очного режима обучения не планируется.

По сообщениям ГУ МЧС региона, в ближайшие сутки прогнозируют сильный снег, местами с дождем. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы, порывы ветра достигнут 18 м/с.