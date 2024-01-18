В ГД внесли законопроект об обучении иностранцев на специалистов в научных организациях

По действующим нормам, иностранные граждане могут быть приняты на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы по результатам вступительных испытаний

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев ("Справедливая Россия - За правду") и его первый заместитель Александр Мажуга ("Единая Россия") внесли на рассмотрение палаты законопроект о праве иностранных граждан поступать на обучение по программам специалитета в научные организации, осуществляющие образовательную деятельность. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". По действующим нормам, иностранные граждане могут быть приняты на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы по результатам вступительных испытаний. Законопроект предлагает уточнить, что иностранцы также могут быть приняты на обучение по программам специалитета в научные организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Согласно закону перечень научных организаций, которые вправе осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета, устанавливается правительством РФ.

Как подчеркивают авторы инициативы в пояснительной записке, новые нормы сохраняют неизменными положения закона, предусматривающие право иностранцев получать высшее образование за счет бюджетных ассигнований "исключительно в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами или установленной правительством РФ квотой на образование иностранных граждан в РФ, а также права иностранных граждан, являющихся соотечественниками, проживающими за рубежом, на получение высшего образования наравне с гражданами РФ" при условии соблюдения ими требований закона.