В Геническе создали представительство ФАДН России

Потребность в представительстве связана с тем, что в регионе живут более 120 национальностей, заявил представитель агентства Игорь Полевиков

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей России (ФАДН) в четверг открыло свое представительство в Геническе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В четверг, 18 января, в Херсонской области открылось Федеральное агентство по делам национальностей России. Представителем агентства стал Игорь Полевиков", - говорится в сообщении.

Как уточнил сам Полевиков, потребность в представительстве связана с тем, что в регионе живут более 120 национальностей.

"У людей есть свои вопросы, свои национальные особенности, которые мы должны поддерживать, где-то даже культивировать. А мигрантам мы должны помочь освоиться в нашем культурном пространстве. Кроме того, наша организация занимается противодействием экстремизму, терроризму и другим неблагоприятным вещам", - приводятся слова представителя ФАДН.

В начале декабря 2022 года руководитель ФАДН России Игорь Баринов сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал создание территориальных органов агентства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.