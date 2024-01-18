Посол США посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

В американском посольстве в Москве сообщили, что журналист "благодарен за поддержку друзей, близких и сторонников"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом заявили в американском посольстве в Москве.

Как сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале, "сегодня посол США в РФ Линн Трейси посетила в СИЗО Лефортово" Гершковича.

В посольстве добавили, что журналист "благодарен за поддержку друзей, близких и сторонников".

14 декабря 2023 года Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского районного суда Москвы от 28 ноября о продлении Гершковичу ареста без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения. Гершкович останется под стражей до 30 января 2024 года. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Он был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.