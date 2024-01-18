Кадыров порекомендовал своим подписчикам зарегистрироваться во "ВКонтакте"

Глава Чечни отметил, что все муниципальные и городские школы, медицинские учреждения, профильные ведомства, органы исполнительной власти региона и многие другие имеют свои аккаунты в этой соцсети

ГРОЗНЫЙ, 18 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал своим подписчикам зарегистрироваться в социальной сети "ВКонтакте" и подписаться на аккаунты государственных органов.

"Рекомендую своим подписчикам обратить внимание на отечественную платформу, зарегистрироваться, подписаться на аккаунты госорганов, СМИ и целого ряда других, не менее интересных и занимательных пользователей. Этим вы не только поддержите наш продукт, но и будете в курсе самых актуальных новостей", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, у "ВКонтакте" удобный интерфейс, высокий уровень безопасности и широкий спектр возможностей. "В отличие от тех же зарубежных аналогов, алгоритмы отечественной платформы не продвигают ценности "цивилизованного" западного общества и не навязывают современную повестку. При этом технические возможности ставят ее в один ряд с ведущими интернет-площадками", - отметил глава Чечни.

Он добавил, что все муниципальные и городские школы, медицинские учреждения, профильные ведомства, органы исполнительной власти Чеченской Республики и многие другие имеют свои аккаунты во "ВКонтакте".