Депутаты Госдумы оказывают поддержку изобретателям и рационализаторам ЛНР

Региональная организация Всероссийского общества изобретателей была создана на базе Донбасского государственного технического университета в Алчевске

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы оказывают созданной в Луганской Народной Республике (ЛНР) организации Всероссийского общества изобретателей (ВОИР) максимальную поддержку, задача парламентариев - помочь талантливым изобретателям и рационализаторам из новых регионов. Об этом рассказал журналистам председатель центрального совета ВОИР, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов ("Единая Россия").

Региональная организация ВОИР была создана на базе Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ) в Алчевске ЛНР. "Мы активно работали с молодыми изобретателями из новых субъектов РФ в рамках фестиваля ВОИР "Наука и изобретения для жизни". Награждение лучших из них состоялось на всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели" в Госдуме, мероприятие прошло при поддержке фракции "Единая Россия" и комитетов Госдумы по просвещению и науке и высшему образованию. Вновь созданной луганской организации ВОИР оказываем максимальную поддержку. Консультируем по правовым вопросам и мероприятиям ВОИР в рамках Десятилетия науки и технологий", - пояснил Кононов.

"Наша задача - поддержать талантливую молодежь, изобретателей и рационализаторов из новых субъектов РФ, перспективные инженерные и научно-технические исследовательские проекты, молодые кадры, которые успешно трудятся в реальных секторах экономики, обеспечивая достижение поставленных президентом национальных целей развития", - рассказал депутат.

По его словам, председателем луганского ВОИР стал молодой ученый, ассистент кафедры машин металлургического комплекса ДонГТУ Андрей Орлов. В состав организации вошли изобретатели, молодые ученые, аспиранты и преподаватели Донбасского государственного технического университета, в частности, кандидат технических наук доцент, заведующий кафедрой автоматизированных электромеханических систем им. А. Б. Зеленова Игорь Карпук, кандидат фармацевтических наук доцент, заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Валерия Федорова и другие.