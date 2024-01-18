В Нижнем Новгороде прогнозируют сильнейший с начала зимы снегопад

По данным главы города Юрия Шалабаева, может выпасть до 20 см осадков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Максимальное количество коммунальной техники выведут на улицы Нижнего Новгорода в ночь на 19 января, так как в городе ожидается сильнейший с начала зимы снегопад, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

"На Нижний Новгород идет серьезный снегопад, ожидается выпадение до 20 см осадков. Если прогнозы синоптиков оправдаются, это будет самый серьезный снегопад за эту зиму", - написал Шалабаев.

Он поручил вывести ночью на улицы максимальное количество техники и людей. "Настрой должен быть очень серьезным, все руководители должны быть на связи, следить за ситуацией, координировать работу и реагировать на обращения жителей", - добавил глава города.

По его словам, необходимо обеспечить расчистку не только дорог, но и тротуаров, остановок и подходов к школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям.