Москва получила награду "За гостеприимство" за выставку "Россия"

Награда была присуждена после того, как все субъекты страны представили свои достижения, культуру, традиции и туристический потенциал

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Столица получила награду в номинации "За гостеприимство" за особый вклад в организацию и проведение выставки-форума "Россия". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Награда была присуждена в рамках подведения итогов дней регионов на выставке "Россия", после того как все субъекты страны представили свои достижения, культуру, традиции и туристический потенциал.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. За время работы выставки ее посетили более 5 млн человек. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.