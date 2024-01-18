Кабмин создал оргкомитет к 600-летию основания монашеского поселения на Соловках

В него вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и его заместитель, председатель правительства региона Алексей Алсуфьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ сформировало организационный комитет по подготовке к празднованию 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

В состав оргкомитета вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и его заместитель, председатель правительства региона Алексей Алсуфьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря епископ Озерский Порфирий, а также другие деятели, представители ведомств и регионов.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поручил провести в 2029 году 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Регионам было рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Об архипелаге

Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в Онежском заливе Белого моря, в 164 км от условной линии полярного круга. Он состоит из 6 крупных и около 100 мелких островов.

История освоения Соловков насчитывает около 7 тыс. лет. Основные историко-архитектурные памятники архипелага связаны с историей Соловецкого монастыря - известной духовной обители и самой северной средневековой крепости мира. В советское время на архипелаге располагался первый в СССР лагерь особого назначения, положивший начало ГУЛАГу.

Сейчас территория Соловецкого архипелага и прилегающая акватория - заповедник. В 1992 году историко-архитектурный ансамбль островов был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 Соловецкий музей-заповедник был отнесен к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.