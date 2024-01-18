Число туристов в Архангельской области за год возросло вдвое

Регион посетили более 800 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 18 января. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Архангельскую область, за год возросло в два раза, рассказал ТАСС губернатор Александр Цыбульский. Их число составило более 800 тыс., годом ранее было 350 тыс. человек.

"Число туристов, посетивших Архангельскую область, за 2023 год возросло в два раза и составило более 800 тыс. В Архангельскую область едут в основном туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, из Северо-Западного федерального округа, а также из центральных регионов страны. Мы готовы к дальнейшему росту турпотока в регион", - сказал Цыбульский.

Наиболее популярные направления для туризма в Архангельской области - это сам Архангельск, музей под открытым небом "Малые Корелы", Соловецкие острова, Сольвычегодск, Вельск и Северодвинск. В декабре 2023 года завершена реконструкция международного аэропорта "Архангельск", там была капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса, обновлен терминал. В мае 2024 года должна начаться реконструкция железнодорожного вокзала в Архангельске. "Отмечу, среди главных акцентов туризма в развитии экономики области - это мультипликатор рабочих мест, его значение для роста предпринимательской и инвестиционной активности, повышения уровня качества жизни населения, расширения международного сотрудничества. Еще одно направление - это развитие и продвижение благодаря туризму наших местных брендов. Мы хотим, чтобы у наших гостей оставались яркие впечатления не только от нашей уникальной природы, культуры, архитектуры, но и от качества наших продуктов, наших местных товаров", - отметил губернатор.

В 2023 году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" область дополнительно привлекла 89,5 млн рублей из средств федерального бюджета: 83 млн направили на грантовую поддержку предпринимателей. На эти средства были разработаны 40 новых маршрутов и экскурсий, созданы 24 туристических объекта, модернизирована существующая инфраструктура. Как результат, повысилась привлекательность региона: в первую неделю января Архангельскую область посетили более 24 тыс. туристов. И это только по данным официальных мест размещения.

Цыбульский отметил, что тщательной проработки на федеральном уровне требует туризм на природных территориях с особым статусом, в том числе в национальных парках. "Яркий пример - Сольвычегодск. В 2023 году он является столицей проекта "Серебряное ожерелье России". Этот статус дал импульс развитию инфраструктуры города: благоустроены общественные территории, разработан дизайн-код города, ведется модернизация санаторно-курортного комплекса, который в эти дни отмечает 100 лет со дня создания, запланирован ремонт улично-дорожной сети и открытие объектов общественного питания", - пояснил собеседник агентства.

Это небольшой, но исторически значимый город - отсюда на освоение Сибири и Дальнего Востока отправилась экспедиция Ермака, здесь сохранились уникальные памятники строгановского барокко. Кроме того, Сольвычегодск по праву называют Северной Мацестой - там есть сероводород, уникальные грязи и минеральные воды. "Это, по сути, русские Карловы Вары. И наша задача - развить такие места, в том числе и в части туризма, дарить людям там эмоции", - добавил он.