Умер основатель Европейского университета в Петербурге

Борису Фирсову было 94 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Бывший ректор и основатель Европейского университета в Петербурге Борис Фирсов умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

"Ушел Борис Максимович Фирсов, социолог и мыслитель, умный и глубокий человек, бывший ректор Европейского университета. Имел честь быть с ним знакомым. Светлая память выдающемуся ученому и прекрасному человеку", - написал он в своем Telegram-канале.

Борис Фирсов родился в 1929 году в Саранске. Он основал Европейский университет в 1994 году и руководил вузом до 2003 года, а после получил звание почетного ректора.

Ему принадлежит авторство более 200 научных работ по теории и методологии современной социологии, истории советской социологии и вопросам изучения общественного сознания.