В Берлине водители провели акцию протеста с участием более 200 транспортных средств

Протестующие требовали отмены повышения тарифа за проезд по платным дорогам и налога на выбросы углекислого газа

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Свыше 200 водителей приняли участие в очередной акции протеста в Берлине, пишет газета B.Z.

При этом по данным местной полиции, в четверг вечером у Бранденбургских ворот находилось около 220 транспортных средств и порядка 200 человек. В свою очередь, как отмечает агентство DPA, в центре города находились также грузовики, более 100 легковых автомобилей и 40 тракторов.

К проведению демонстрации призвала Федеральная ассоциация логистики и транспорта. Протестующие требовали отмены повышения тарифа за проезд по платным дорогам и налога на выбросы углекислого газа. Серьезных нарушений дорожного движения в Берлине из-за митинга зафиксировано не было. Ожидается, что протесты продлятся как минимум до вечера пятницы.

В четверг утром фермеры и представители автотранспортных компаний заблокировали несколько въездов на автомагистраль А15 в Бранденбурге.

На прошлой неделе по всей Германии начались крупные акции протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить несколько налоговых льгот для аграриев. В понедельник в Берлин прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держали плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца. К акции сельхозпроизводителей присоединились экспедиторы и ремесленники. Кроме того, на минувшей неделе бастовали машинисты с требованием повысить зарплату.