Вильфанд спрогнозировал сильные снегопады в регионах ЦФО и ПФО на Крещение

По данным синоптика, в районе Волги также ожидается ветер с порывами до 25 м/с

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Неблагоприятная погода на Крещение прогнозируется во многих регионах страны. В Центральном и Приволжском федеральных округах ожидаются сильные снегопады, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России - в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях даже в виде дождя", - сказал он.

По словам Вильфанда, сильные снегопады стоит ожидать и жителям Татарстана, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей в крещенскую ночь, по мере повышения температуры днем в этих областях также прогнозируется мокрый снег. Кроме того, 19 января в районе Волги ожидается сильный ветер до 25 м/с, метель с сильным ухудшением видимости, гололедица, снежные заносы, а также большое количество осадков в виде снега и мокрого снега, рассказал метеоролог.

"В Краснодарском крае 19 января и ночью, и днем ожидается сильный дождь с грозой", - добавил он, отметив, что на черноморском побережье прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.