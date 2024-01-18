В Петербурге объявили лауреатов премии событийной индустрии России EFEA Awards

В частности, открытием года стала Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Лауреатов ежегодной премии событийной индустрии EFEA Awards объявили в Санкт-Петербурге на церемонии в рамках XIII Евразийского ивент-форума - 2024, сообщили организаторы. Награды в различных номинациях присудили по итогам подсчета количества упоминаний событий, площадок их проведения и организаторов в публикациях российских СМИ.

Фонд "Росконгресс" стал победителем в двух номинациях: "Организатор года" и "Проект года. Конгресс" - Петербургский международный экономический форум. Председатель правления, директор фонда Александр Стуглев отметил, что экспертиза, которую "Росконгресс" наработал за годы организации мероприятий разного уровня, помогает быстро "находить выход из любой ситуации, применив творческий подход".

Победу в номинации "Проект года. Конгресс" регионального уровня присудили Ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (Нижний Новгород). Региональным организатором года стала компания "Экспофорум-интернэшнл".

Выставочным проектом года был признан "Иннопром 2023" (Екатеринбург), среди региональных проектов лучшей стала выставка "Нева 2023" (Санкт-Петербург). Площадкой года объявлен Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" в Москве, на региональном уровне победу одержал Выставочный комплекс "Нижегородская ярмарка".

Открытием года стала Международная выставка-форум "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, на региональном уровне в аналогичной номинации лучшим был признан Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани. В номинации "Событие года" победителем стала церемония вручения Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Нижнем Новгороде. Среди региональных событий наградой был отмечен Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" в Шестаково.

Специальной награды "За вклад в развитие событийной индустрии имени С. Н. Трофимова" в 2024 году удостоен ВДНХ. Белгородская область была отмечена "за вклад в развитие дестинации в России", а Пермский край - как "Лидер роста. По итогам Рейтинга событийного потенциала регионов России".

О премии

Премия EFEA Awards, которую неофициально называют "Оскаром" российской событийной индустрии, была учреждена в 2015 году. В ее шорт-лист попадают те проекты и площадки, которые успешно проявили себя в течение года. Список компаний-участников формируется из открытых источников и регулярно пополняемой базы Выставочного научно-исследовательского центра R&C. Победители определяются по итогам рейтинга, составленного по количеству упоминаний в публикациях российских СМИ, форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, организаторов мероприятий и мест проведения событий.

XIII Евразийский ивент-форум (EFEA) - 2024 проходил в Санкт-Петербурге с 17 по 19 января. Его ключевая тема в этом году - "Бизнес, деньги и ивент. Все и сразу". Форум объединил на одной площадке лидеров событийной индустрии, экспертов делового и инсентив-туризма, а также специалистов в области регионального маркетинга.