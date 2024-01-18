В московских аэропортах задержали почти 50 самолетов

Отменили два рейса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Около 50 авиарейсов задержали и 2 отменили в московских аэропортах, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 22:00, во Внуково задержали около 20 рейсов, 1 отменили, в Шереметьево 27 задержали, в Домодедово 1 рейс отменили, в Жуковском 2 рейса задержали.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС об ухудшении видимости до 200 м в Москве вечером 18 января из-за метели. По его словам, такая погода продлится до полудня 19 января.