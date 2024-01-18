В Псковской области выплатят по 10 тыс. рублей жителям блокадного Ленинграда

Ее смогут получить 152 человека, проживающих в регионе

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. В Псковской области приняли решение о предоставлении единовременной выплаты в 10 тыс. рублей ветеранам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также участникам обороны города в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам совещания губернатора Михаила Ведерникова со своим первым заместителем Верой Емельяновой.

"В Псковской области проживает один ветеран, награжденный медалью "За оборону Ленинграда", а также 151 ветеран - обладатель знака "Житель блокадного Ленинграда". По решению губернатора области каждый участник тех событий получит к дате единовременную выплату в 10 тыс. рублей из областного бюджета. Средства на выплаты уже направлены в Центры социального обслуживания районов и муниципальных округов, и в ближайшие дни поступят получателям", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, по предложению губернатора власти Псковской области намерены внедрить в школах региона полноценный образовательный модуль, посвященный блокаде Ленинграда.

"Это могут быть встречи с ветеранами, знакомство с архивными документами, литературой, фильмами, различные интерактивные форматы. В честь юбилейной даты планируется отметить ветеранов за активную воспитательную работу с молодежью. Многие из них по-прежнему в строю, проводят встречи, рассказывают ребятам о событиях блокады и Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 год) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блоссии Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.