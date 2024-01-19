На участке трассы М-7 в Нижегородской области ограничили движение грузовиков

Речь идет об отрезке автодороги с 445-го по 573-й км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Движение большегрузов ограничено на участке трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области из-за непогоды, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

"В Нижегородской области 19 января с 0:00 мск ограничено движение грузовых транспортных средств на участке М-7 "Волга" с 445-го по 573-й км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах", - говорится в распространенном сообщении.

Наблюдается сильная метель, боковой ветер, видимость снижена. Ориентировочный срок снятия ограничений - 7:00 мск 19 января. Время может быть изменено в случае продолжения метели и снегопада .

В Упрдоре отметили, что водителям фур, следующих по М-7 "Волга" в Нижегородской области, необходимо прекратить движение и встать на площадках для отдыха у придорожного сервиса или выбрать другой маршрут следования. Дорожники призвали не парковаться на обочинах, так как это мешает расчистке проезжей части.