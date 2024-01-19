В Приморье суд вернул в бюджет 17,8 млн рублей за муниципальный контракт

Подрядчик ранее привлекался к ответственности за совершение коррупционного административного правонарушения

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Пятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействительным муниципальный контракт на 17,8 млн рублей. Он был заключен с компанией, которая ранее совершила коррупционное административное правонарушение, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Установлено, что АО "Уссурийское предприятие тепловых сетей", в уставном капитале которого доля участия Уссурийского городского округа составляет 100%, допустила к участию в закупке юридическое лицо, ранее привлеченное к административной ответственности за совершение коррупционного административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам конкурсной процедуры организация стала победителем и с ней заключен муниципальный контракт на поставку газорегуляторного оборудования общей стоимостью более 17,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом, федеральным законом установлен прямой запрет лицам, привлеченным к административной ответственности по данной статье, участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет. Прокурор предъявил в Арбитражный суд Приморского края иск о признании сделки недействительной и взыскании в бюджет Уссурийска денежных средств, полученных подрядчиком по контракту.

"В октябре 2023 года Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении иска прокурора. Занимая принципиальную и последовательную позицию, прокурор края оспорил решение в апелляционном порядке. Пятый арбитражный апелляционный суд отменил незаконное решение суда первой инстанции, удовлетворил заявленные прокурором требования и взыскал с подрядчика более 17,8 млн рублей в муниципальный бюджет", - подчеркнули в пресс-службе.