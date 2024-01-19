В Приморье из-за ОРВИ закрыли группы и классы более чем в 260 детсадах и школах

В связи с ростом количества заболевших в регионе ввели дополнительные меры предупреждения распространения вирусов

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Учебный процесс приостановлен в отдельных группах 123 детских садов и классах 139 школ в Приморском крае из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщила ТАСС ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.

"На второй неделе 2024 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения. Частично приостановлен образовательный процесс в 156 группах 123 дошкольных образовательных учреждений и в 411 классах 139 школ края", - рассказала специалист.

В связи с ростом количества заболевших ОРВИ в Приморье были введены дополнительные меры предупреждения распространения вирусов в медицинских организациях, в том числе масочный режим. Роспотребнадзор рекомендует жителям использовать медицинские маски в общественных местах для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.