Пассажирское сообщение по российско-китайскому мосту через Амур планируют запустить летом

На объекте введут дополнительные полосы на въезд и выезд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Пассажирское сообщение по российско-китайскому автомобильному мосту, соединяющему Благовещенск и Хэйхэ, должно быть запущено летом. Об этом сообщили в правительстве Амурской области.

"Мы рассчитываем, что Росгранстрой, который отвечает за возведение погранперехода возле международного моста, выполнит свою задачу и летом начнет поэтапный ввод в эксплуатацию постоянного пункта пропуска и трансграничной инфраструктуры. Тогда мы сможем к концу года начать выходить на предусмотренные проектом показатели по товарообороту по мосту. Постоянный пункт пропуска позволит запустить и пассажирское сообщение, сейчас мы рассматриваем вопросы автобусных международных маршрутов. Нам необходимо задействовать весть потенциал нашего уникального международного моста", - привели в сообщении слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

Уточнятся, что на мосту введут дополнительные полосы на въезд и выезд. После завершения всех этапов строительства постоянного пункта Кани-Курган через пограничный мостовой переход сможет перемещаться до 2 млн человек в год. Также планируется увеличение движения автотранспорта с 200 до 630 автомобилей в сутки.

В 2023 году границу по международному мосту пересекли более 51 тыс. транспортных средств. Расширена номенклатура грузов, виды перевозок (самоходные, контейнерные), добавилась перевозка опасных грузов, в том числе экспорт гелия и сжиженного газа, наращиваются поставки легковых автомобилей из Китая. Грузооборот в пункте пропуска в 2023 году составил почти 550 тыс. тонн в импортном и экспортном направлениях. Основную экспортную номенклатуру товаров составили продукты переработки сои, изделия из древесины, косметика. Импортную номенклатуру - новые автомобили и спецтехника, оборудование, электротовары, товары народного потребления, почтовые отправления, плодоовощная продукция.

Строительство трансграничного моста между Хэйхэ и Благовещенском велось с 2016 года, общая протяженность мостового перехода составляет 20 км. Движение по нему было запущено 10 июня 2022 года.