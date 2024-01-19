Здания в Тынде украсят архитектурной подсветкой к 50-летию БАМа

Стоимость работ составит 31 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Свыше 20 зданий в Тынде украсят архитектурной подсветкой в рамках подготовки к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Приамурье. Об этом сообщили в областном правительстве.

"Архитектурная подсветка украсит центральные улицы Тынды. Преобразить планируют фасады 22 ключевых зданий города, включая собор Святой Троицы. Стоимость работ составит 31 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации правительства, в 2024 году работы проведут на фасадах пяти зданий - собора Святой Троицы и четырех жилых 16-этажных домов. На эти цели предусмотрено 10 млн рублей. В настоящее время готовятся сметы. Остальную часть работ планируют выполнить в 2025 году.

В ходе подготовки к празднованию юбилея на центральных улицах Тынды приводят в порядок фасады жилых домов и торговых объектов. Почти достроен новый физкультурно-оздоровительный комплекс, ведутся благоустройство парка "Багульник" и ремонт Дворца культуры "Русь". В 2023 году был завершен ремонт главной улицы города - Красной Пресни. В 2024 году планируется завершить строительство двух мостов, которые пострадали от паводка, и ремонт восьми участков дорог.

В ближайшее время на городские маршруты выйдут 20 новых автобусов. Транспортные средства оформляют в едином стиле, цвет городского транспорта - зеленый - выбрали жители Тынды в ходе голосования.

БАМ проходит по территории Амурской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, а основные работы проводились в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР № 561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", что считается датой рождения дороги.