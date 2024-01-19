Сахалинское УГМС: аномальные морозы на севере региона продлятся до 23 января

Среднесуточная температура воздуха установилась на 7 градусов и более ниже климатической нормы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Аномально низкая температура воздуха установилась в пятницу в северных районах Сахалина, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Аномальные морозы на севере Сахалина с 19 января - на 7 градусов и более ниже климатической нормы <...>. Они продлятся до 23 января", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области журналистам сообщили, что 19-23 января на севере региона объявлено экстренное предупреждение. Речь идет об Охинском, Ногликском, Тымовском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском районах. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - отметили в управлении.

По информации пресс-службы областного агентства по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности, на 20 января на Сахалине объявлено предупреждение об опасной ледовой обстановке. Единственным местом с устойчивым припаем сейчас является один участок в заливе Мордвинова от села Лесное до мыса Свободный на удалении 500 м от берега.

Сейчас на севере острова спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в самом северном городе Сахалина - в Охе - составила около минус 28 градусов, ожидается похолодание. В южной части острова также установился сильный мороз, но в пределах нормы. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 13:30 (05:30 мск) - минус 13 градусов.