Около 40% опрошенных россиян в первом полугодии 2024 года ждут повышения зарплаты

Среди них больше женщин, чем мужчин, говорится в исследования сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 40% россиян в первом полугодии 2024 года ожидают увеличение заработной платы на 11-25%, а почти каждый третий опрошенный ждет прибавку менее чем на 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие около 2 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.

"В первом полугодии 2024 года 28% россиян рассчитывают на прибавку к зарплате менее чем на 10%. Причем среди них больше женщин (31%), чем мужчин (20%). 40% надеются на увеличение заработной платы на 11-25% - это самый популярный ответ среди респондентов обоих полов. 18% были бы рады повышению оклада на 26-50%", - говорится в итогах исследования.

Также 4% участников опроса ожидают увеличения зарплаты на 51-75%, и 11% - более чем на 76% (на такую высокую прибавку чаще рассчитывают мужчины (66%).

Согласно итогам опроса, к повышению зарплаты менее чем на 10% в основном готовятся представители производственного и агропромышленного комплекса (11%), строительства (9%), образования и науки (9%). Прибавка в размере 11-25% популярна в производственной (12%), транспортной (12%) и IT (10%) отраслях, прибавка на 26-50% - среди работников производственной и агропромышленной сферы (16%), сферы строительства (13%) и торговли (10%). На повышение на 51-75% чаще претендуют работники сферы образования и науки (20%), отрасли строительства (13%) и торговли (13%), а на прибавку на 76% - IT-специалисты (16%), дизайнеры (11%) и строители (9%).

Основной причиной для роста оклада россияне называют ежегодную индексацию заработных плат (31%). Также 27% респондентов желают материального признания своих рабочих заслуг, 24% назвали причиной прибавки отличные результаты на рабочем месте, 18% - повышение по карьерной лестнице, 13% - обещание увеличения зарплаты от руководства, 8% - значительную прибыль компании в 2023 году, и 7% - хорошие отношения с начальником.