В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до минус 2 градусов

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 2 до 0 градусов, к вечеру ожидается похолодание до минус 10 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса, вечером может похолодать до минус 12 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 15 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет пониженным (738 мм ртутного столба).

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 15:00 пятницы из-за снега, метели, налипания мокрого снега, снежных заносов, до 11:00 субботы - из-за гололедицы.