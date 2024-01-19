Реабилитационный центр для военнослужащих в ДНР вернул в строй два батальона бойцов

Всего через реабилитацию прошли более 2,5 тыс. военнослужащих

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Специалисты Амвросиевского реабилитационного центра для военнослужащих в Донецкой Народной Республике (ДНР) за пять лет работы вернули в строй более 1 тыс. бойцов, раненных в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил главный врач центра Эдуард Билецкий.

"За пять лет больше тысячи ребят, то есть два батальона, вернули в строй", - сказал он.

Всего через реабилитационный центр прошли более 2,5 тыс. военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. "12 человек нам удалось поднять с инвалидных колясок, ребята начали ходить", - добавил Билецкий.

Медик пояснил, что в центре существует комплекс различных процедур и методик, позволяющих пострадавшим как можно скорее и результативнее восстановиться не только физически, но и морально. "Физиолечение, водное лечение, восходящий душ, циркулярный, озокерит, электропроцедуры, массаж, работа с психологом, то есть весь комплекс, который подразумевает реабилитацию после", - добавил врач.

Амвросиевский реабилитационный центр был открыт пять лет назад на территории бывшей панской усадьбы. В годы Второй мировой войны помещение служило госпиталем для военнослужащих.