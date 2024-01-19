Мэрия Владивостока рекомендовала отменить февральский концерт Дианы Арбениной

Об отмене концерта исполнительницы в социальных сетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Мэрия Владивостока рекомендовала организаторам концерта певицы Дианы Арбениной отменить его. Об этом сообщает муниципальный центр управления городской администрации (МЦУ).

"Певица Диана Арбенина официально не является иноагентом или релокантом. Деятельность ее группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. <...> Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам - рекламной компании "Небо рекордс", - говорится в сообщении.

Отменить концерт в социальных сетях главы региона Олега Кожемяко попросил один из подписчиков. В МЦУ гражданскую позицию поняли и назвали оправданной. "Однако органы государственной власти, органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в соответствии с их компетенцией. Согласование концертов, следовательно, их отмена - в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках", - уточнили в ведомстве.

Ранее концерты рок-исполнительницы отменили в Йошкар-Оле (был запланирован на 18 октября) и Саратове (26 октября). До этого депутат Саратовской областной думы Роман Грибов на своей странице во "ВКонтакте" дважды призывал отменить предстоящий концерт Арбениной в ЛДС "Кристалл". По его мнению, недопустимо, что на государственных объектах проводятся концерты артистов, которые "придерживаются антироссийских взглядов".