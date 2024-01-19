В Сахалинской области планируют благоустроить более 800 дворов за год

Речь идет о капитальном и текущем ремонтах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены в этом году благоустроить в регионе более 800 дворовых территорий. Такие планы были озвучены на совещании в правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко.

"Более 800 дворов отремонтируют в этом году в Сахалинской области. Капитальный ремонт проведут в более 200 дворах на Сахалине и Курилах (Сахалинская область - прим. ТАСС) в 2024 году. Еще более 600 приведут в порядок в текущем режиме", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Перед мэрами городских округов региона поставлена задача - подготовить всю необходимую документацию и заявить число дворов, которые районы готовы благоустроить своими силами. Все территории планируется привести в порядок до конца лета.

Работа ведется по региональной программе и по федеральной программе "1 000 дворов".