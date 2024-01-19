На участке трассы М-7 в Нижегородской области продлили ограничение на движение грузовиков

Речь идет об отрезке автодороги с 445-го по 573-й км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузов продлено на участке федеральной трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области из-за непогоды до полудня пятницы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

"Ограничения движения грузовых транспортных средств на участке М-7 "Волга" с 445-го по 573-й км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах продлены до 12:00 (мск) 19 января", - говорится в сообщении. Ранее ограничения были введены до 7:00 мск 19 января.

В четверг вечером дорожники проинформировали, что на участке трассы наблюдается сильная метель, боковой ветер, видимость снижена.