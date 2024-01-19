В Москве в ТиНАО заработала первая зарядная станция для электромобилей

Ее разместили в деревне Марушкино на территории ледового тренировочного центра

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первая зарядная станция для электромобилей, которую разместили на арендованном у города земельном участке заработала в ТиНАО в Москве. Об этом сообщается на портале мэра столицы Сергея Собянина со ссылкой на министра московского правительства, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

"В 2023 году арендаторы столичной недвижимости получили возможность размещать на арендованных у города земельных участках станции для зарядки электромобилей. В конце прошлого года Москва согласовала установку первой из них. Она появилась в деревне Марушкино на территории ледового тренировочного центра", -говорится в сообщении.

Чтобы получить право на установку зарядной станции на арендованном у города земельном участке, необходимо обратиться с заявлением и проектом размещения некапитального объекта в специальную межведомственную комиссию. После одобрения заключается дополнительное соглашение к договору аренды.

Развитие зарядной инфраструктуры в городе проходит в рамках и с учетом стандартов программы "Энергия Москвы" столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.