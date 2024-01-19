На Камчатке жен и матерей участников СВО будут награждать медалями

Две общественные награды учреждены по инициативе регионального отделения "Боевого братства"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Медали для жен и матерей участников специальной военной операции (СВО) учреждены на Камчатке по инициативе регионального отделения "Боевого братства". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Ветераны боевых действий учредили две общественные награды (медали - прим. ТАСС), которые будет вручаться матерям и женам защитников Отечества, которые принимают участие в специальной военной операции. Правительство Камчатского края поддерживает эту инициативу, мы поможем ветеранам изготовить эти награды и окажем содействии в организации их вручения", - говорится в распространенном сообщении.

В регионе в рамках мер поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции и их семей школьникам и студентам предоставляется бесплатное питание в учреждениях образования, путевки в детские оздоровительные лагеря, услуги социально-медицинской реабилитации для получивших ранение, выплаты членам семей в случае гибели военнослужащего, а также бесплатное зачисление в первоочередном порядке детей 1-6-х классов в группы продленного дня.