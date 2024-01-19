Глава МЧС РФ поздравил белорусских коллег с 25-летием образования ведомства

Александр Куренков отметил, что совместные учения министерств способствуют повышению уровня слаженности и координации действий спасательных формирований, научно-техническому обеспечению и многоуровневой специализированной подготовке кадров

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников МЧС Республики Беларусь с 25-летием образования ведомства, отмечаемым 19 января.

"Мы гордимся вашими достижениями и особыми отношениями, сложившимися между российскими и белорусскими спасателями. Эти отношения позволяют нам открыто обмениваться опытом и передовыми наработками, совершенствовать и развивать свои чрезвычайные службы на благо братских народов Белоруссии и России, укреплять Союзное государство и всегда приходить на выручку друг другу в трудную минуту", - цитируют министра в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России и Белоруссии в круглосуточном режиме взаимодействуют в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций. Ведомства регулярно проводят совместные учения. "Это способствует повышению уровня слаженности и координации действий спасательных формирований, научно-техническому обеспечению и многоуровневой специализированной подготовке кадров", - отметили в пресс-службе.

В рамках Союзного государства ведомства ведут совместную научно-техническую работу. В частности, по конструированию многометровых пожарных автолестниц, кранов, и усовершенствованию пожарно-спасательной экипировки. Также российские и белорусские спасатели активно участвуют в соревнованиях. "Пожарные сборной МЧС Республики Беларусь (по пожарно-спасательному спорту) регулярно занимают призовые места на пьедестале в чемпионатах мира. Доброй традицией для спасательных ведомств двух стран стало ежегодное проведение товарищеского хоккейного матча на Красной площади в преддверии Дня спасателя Российской Федерации и нового года", - добавили в МЧС РФ.