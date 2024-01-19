В Чувашии из-за метели ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных дорогах

Такие меры действуют на трассах М-7 "Волга" и Р-176 "Вятка"

ЧЕБОКСАРЫ, 19 января. /ТАСС/. Ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта ввели на дорогах федерального значения в Чувашии из-за сильного ветра и метели, сообщает Федеральное казенное учреждение "Волго - Вятскуправтодор".

"[Введено] временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения", - говорится в сообщении.

На трассе М-7 "Волга" ограничен проезд с 573-го по 790-й км и на участке западного подъезда к городу Чебоксары. На дороге Р-176 "Вятка" ввели запрет на двух участках, на дороге А-151 Цивильск - Ульяновск ограничение действует на одном участке.

"Причина [введения ограничений] - неблагоприятные погодные условия: снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость. Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий", - сообщают в управлении.