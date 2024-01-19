С инфраструктуры МЖД менее чем за сутки вывезли почти 132 тыс. куб. м снега

На линии работают 105 единиц спецтехники, а также более 3 тыс. человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Железнодорожники вывезли почти 132 тыс. куб. м снега менее чем за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"С начала снегопада, менее чем за сутки, железнодорожники вывезли почти 132 тыс. кубометров снега. <...> Очистка железнодорожной инфраструктуры от снега организована в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по очистке от снега продолжаются. На линии работают 105 единиц спецтехники, а также свыше 3 тыс. человек.

"Делаем все возможное для обеспечения стабильных перевозок", - заключили в МЖД.