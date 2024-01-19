В Удмуртии ввели ограничения для транспорта на некоторых трассах

Такие меры приняты из-за непогоды

ТАСС, 19 января. Ограничения для грузового и пассажирского транспорта введены на ряде трасс в Удмуртии из-за непогоды, сообщили журналистам в Госавтоинспекции региона.

"С 10 часов (9:00 мск) 19 января 2024 года введено ограничение движения грузовых транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на пригородных и междугородних маршрутах в Удмуртской Республике, на трассах Ижевск- Воткинск - Кельчино - граница Пермского края, Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница с Республикой Башкортостан, Ижевск - Ува", - говорится в сообщении.

В инспекции отметили, что в регионе сейчас сильный ветер и метель, на дорогах гололедица, снежный накат, заносы.