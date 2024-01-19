Система "Антифрод" в декабре заблокировала рекордное количество мошеннических звонков

Показатель вырос на 111% по сравнению с ноябрем и стал самым большим за все время ее работы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" заблокировала в декабре 2023 года более 120 млн вызовов, этот показатель стал самым большим за все время ее работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Более 120 млн вызовов с использованием технологии подмены номера предотвратила в декабре прошлого года система "Антифрод". Показатель вырос на 111% по сравнению с ноябрем и стал самым большим за все время работы созданной Роскомнадзором системы - с декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

В декабре увеличилось и число звонков, проверенных "Антифродом". Всего на верификацию было отправлено 12,2 млрд вызовов - на 1,7 млрд больше, чем в ноябре. Доля вызовов с подменных номеров от общего числа проверенных звонков в декабре составила 1%, в ноябре этот показатель был равен 0,55%, добавили в РКН.

Растет и количество операторов связи, подключенных к системе: до 549 в декабре против 267 в ноябре. "Номерная емкость работающих сейчас с "Антифродом" операторов составляет 79,98% от общей номерной емкости", - пояснили в ведомстве.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.