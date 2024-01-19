В Приморье набрали первую группу для коллективной поездки в КНДР

Для участия в туре заявились 100 человек

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Первая группа для коллективной поездки на горнолыжный курорт в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) набрана в Приморье. Для участия в туре заявились 100 человек, сообщается на сайте регионального агентства по туризму.

"Набрана первая группа российских туристов в составе 100 человек для поездки в КНДР. Более половины <...> - гости из разных регионов России. Координирующим туроператором поездки выступает владивостокская компания "Восток Интур", - говорится в сообщении.

Представители туркомпании отмечают, что желающие посетить КНДР планируют приехать в Приморье практически со всей страны: из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга и регионов Дальнего Востока. Желающих оказалось так много, что оператор вынужден сформировать лист ожидания. При формировании туров в КНДР Приморье может стать транзитной точкой для туристов из западных регионов России, которые уже интересуются трансфером, бронированием отелей и достопримечательностями Владивостока, которые можно посетить перед поездкой и сразу после нее.

Почти 55% обратившихся - жители других регионов России. Туркомпания готова сформировать для них организованный трансфер в аэропорт. В компании также добавили, что запланированы и следующие поездки, есть планы по реализации разных программ с учетом целевых аудиторий и сезонности.

"Какова будет дальнейшая судьба туров в КНДР, предугадать сложно. Но на данный момент Приморье является транзитным пунктом для тех, кто собрался ее посетить. Более половины участников первой поездки - это жители других регионов России. <…> И здесь приморский турбизнес и сфера гостеприимства могут предложить свои услуги: трансфер, экскурсии, отели, подчеркивая тем самым гостеприимство Приморья и создавая комфортные условия для туристов и задел на перспективу при формировании аналогичных туров", - обозначил руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский.

Горнолыжный тур в КНДР организовали в Приморье. В программу входит отдых на горнолыжном курорте Масиерён и посещение столицы КНДР - города Пхеньяна. Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, а стоимость - $750. В эту сумму входит въездная туристическая виза в КНДР, перелет по маршруту Владивосток - Пхеньян - Гальма - Пхеньян - Владивосток, размещение в четырех- и пятизвездочных гостиницах и завтраки, транспорт в течение всего пребывания в КНДР, экскурсии и сопровождение русскоговорящими гидами.