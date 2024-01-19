Маску предложили во время его визита в Польшу посетить арестованного экс-главу МВД

Бывший министр образования и науки Пшемыслав Чарнек отметил, что впервые с 1989 года в стране появились политические заключенные

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Илону Маску во время его планируемого визита в Польшу следует посетить тюрьмы в городах Радом и Остроленка, где содержатся арестованные экс-глава МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Такое предложение выдвинул депутат Сейма (нижней палаты парламента) бывший министр образования и науки Пшемыслав Чарнек.

"От имени "Свободных поляков" приглашаем вас в тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся депутаты польского парламента. Впервые с 1989 года у нас в Польше появились политические заключенные", - написал он в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен посетить Польшу и принять участие в мемориальных мероприятиях в музее на месте нацистского концлагеря Освенцим, которые состоятся 22-23 января, а также встретиться с членами польского правительства.

Депутаты Сейма от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и Вонсик были арестованы 9 января в президентском дворце. 20 декабря суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы "Центральное антикоррупционное бюро". 11 января президент Польши Анджей Дуда начал процедуру помилования в отношении двух политиков, которая должна занять несколько дней.

Марш "Свободных поляков" в поддержку Каминьского и Вонсика прошел в Варшаве 11 января. В нем участвовали несколько десятков тысяч человек.