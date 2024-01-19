Новосибирская область заявила, что на информсистемы было совершено до 150 тыс. кибератак

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что специалисты мониторинга киберугроз центра защиты информации фиксируют тысячи киберинцидентов в секунду

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. крупных кибератак совершено на информационные системы Новосибирской области в 2023 году, сообщил журналистам министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

"Задача актуальная. За прошлый год порядка 150 тыс. инцидентов информационной безопасности было - крупных, масштабных, это DDoS-атаки, это фишинговая рассылка с желанием завладеть аккаунтами, получить администраторские права к сегментам сети, далее либо уничтожить информацию, либо зашифровать ее", - сказал Цукарь.

Он отметил, что специалисты мониторинга киберугроз центра защиты информации, созданного в конце 2023 года при правительстве региона, фиксируют тысячи киберинцидентов в секунду. Традиционные угрозы информационной безопасности, такие как DDoS-атаки и фишинговая рассылка, продолжают применяться, однако в последнее время отмечаются целевые массовые нападения на информационные системы конкретных объектов, для чего нарушители объединяются в крупные сообщества.

"Существуют целые сообщества в социальных сетях, когда спланировано все, стараются задействовать инфраструктуру для целевой атаки на определенные объекты. <...> Выбирают объекты, например образования, и начинают целенаправленно все действовать, в основном пытаются "положить" сервис массовостью атак, а для этого нужно большое количество устройств", - сказал министр.

По его словам, в регионе остро стоит проблема дефицита кадров для защиты информации: "Потребность в специалистах в области информационных технологий сейчас крайне большая, оценивается примерно 2,5 тыс. человек в Новосибирской области".