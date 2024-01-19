19 января, 07:03
Военная операция на Украине

В Белгороде владельцы более 700 поврежденных обстрелами машин получат выплаты

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в решении этого вопроса активно помогают представители крупного бизнеса

ТАСС, 19 января. Компенсации получат владельцы более 700 автомобилей, которые были повреждены в Белгороде из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с 29 декабря 2023 года.

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Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы сегодня выплачиваем деньги пострадавшим жителям города Белгорода, чьи автомобили пострадали. Проведена экспертиза, есть заключение, и сегодня 355 жителей получают возможность как раз возместить потерянный ущерб. Работа предстоит еще большая, потому что общее количество продолжает расти - сейчас уже более 700 автомобилей пострадало начиная с 29 декабря. Здесь переживать не нужно, деньги есть", - написал он.

Губернатор отметил, что в решении этого вопроса активно помогают представители крупного бизнеса. 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине