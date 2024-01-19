В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Красноярске. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

"C 13 часов (09:00 мск) 19 января 2024 года до 13 часов (09:00 мск) 22 января 2024 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 18 часов (14:00 мск) 18 января действует режим НМУ в Минусинске на юге Красноярского края и в соседних Абакане и Черногорске в Хакасии. Там режим был введен до 18 часов (14:00 мск) 19 января.

По информации Западно-Сибирского УГМС, 18-19 января режимы неблагоприятных метеоусловий действуют в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске в Кемеровской области, а также в Барнауле и Бийске в Алтайском крае.

При таком режиме предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.