На Украине VIP-камеры СИЗО принесли $660 тыс. в госбюджет за три года

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отметила, что можно бесплатно забронировать электронный сертификат, бронь в том или ином следственном изоляторе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украинцы не торопятся пользоваться услугой онлайн-бронирования камер с повышенным уровнем комфорта в СИЗО, тем не менее за три года существования такой возможности в бюджет было привлечено около 25 млн гривен (около $660 тыс.). Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Экспериментальный проект по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах на платной основе был введен правительством Украины в апреле 2020 года.

Высоцкая, слова которой приводит агентство Укринформ, пояснила, что реализация этого проекта не только позволяет тем, кто ждет обвинительного или оправдательного приговора, проживать месяцы или годы в комфортных условиях, но и финансирует ремонт камер общего содержания и переустройство следственных изоляторов.

В то же время замминистра пожаловалась, что онлайн-бронирование камер в СИЗО не пользуется спросом. "На сайте министерства юстиции можно найти раздел, в котором можно забронировать электронный сертификат, бронь в том или ином следственном изоляторе. Доступны все регионы. Но вопрос в том, что никто не планирует оказаться в следственном изоляторе. И это нормально. Мы сделали это для удобства для родственников, для адвокатов", - сказала она, уточнив, что услуга бронирования бесплатна.

За три года существования услуги в бюджет страны поступило 25 млн гривен, добавила Высоцкая. Она также рассказала об условиях содержания в этих камерах, в частности, о наличии рабочего стола и доступа к интернету. "Что касается интернета, то это в основном сайты органов, то есть это ограниченный интернет, он для того, чтобы эффективно подготовиться к судебному процессу, а также предусмотрены коммунальные услуги: тепло, вода, душевая кабина, питание и медицинское обеспечение", - указала она.

В 2020 году на Украине была анонсирована "большая распродажа тюрем". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены", а инвесторы впоследствии получат большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями, на которых можно будет построить заводы, жилые комплексы, ТРЦ и т. д. Весной 2021 года он заявил, что планируется продать 22-25 тюрем, также на продажу пойдут и СИЗО.