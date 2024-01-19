В Кирове проводница выгнала из поезда кота

Сотрудники уголовного розыска установили, что женщина приняла кота за бездомного

ТАСС, 19 января. Правоохранители в Кирове провели проверку после того, как житель Ленинградской области обратился к ним для получения помощи в розыске кота по кличке Твикс. Мужчина заявил, что потерял животное 11 января, во время поездки в поезде "Екатеринбург - Санкт-Петербург", сообщается на сайте кировского линейного отдела МВД на транспорте.

"Кота в поезде вез родственник заявителя по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. В пути следования питомец выбрался из специальной переноски и уже на территории города Кирова был кем-то выпущен из вагона", - сказано в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили, что вследствие невнимательного отношения сопровождающего к коту животное на перрон станции Киров выпустила проводница. Женщина объяснила, что о коте в вагоне ей сообщили пассажиры. Работница железной дороги опросила присутствующих, но хозяина животного не нашла. После этого проводница выпустила кота на улицу, решив, что он бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки.

"Органами дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.330 УК РФ ("Самоуправство") в связи с отсутствие состава преступления", - отметили в ведомстве.

Теперь владелец пропавшего кота в праве решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.