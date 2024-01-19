Роструд в 2023 году провел более 1 млн профилактических мероприятий

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что это на треть больше показателей 2022 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 1 млн профилактических мероприятий провел Роструд в течение 2023 года. Это на треть больше показателей 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Профилактика стала одним из ключевых инструментов в деятельности инспекций труда. За прошлый год проведено более 1 млн профилактических мероприятий, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Отмечается, что среди них порядка 180 тыс. были профилактическими визитами. Как пояснили в Роструде, профилактические визиты способствуют предотвращению нарушений трудового законодательства. Предостережения в свою очередь помогают устранить имеющиеся нарушения, не влекущие угрозу причинения вреда жизни и здоровья работников, и восстановить трудовые права работников без излишней административной нагрузки на бизнес.