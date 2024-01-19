В работе "Билайна" произошел сбой

На его работу пожаловались 3 199 пользователей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сбои наблюдаются у оператора сотовой связи "Билайн", на его работу пожаловались 3 199 пользователей, следует из данных сервиса Сбой.РФ.

Чаще всего о сбоях за последние сутки сообщали из Нижегородской области (23% всех жалоб), Москвы (22%), Самарской области (11%) и Республики Татарстан (9%).

По данным сервиса Downradar, больше всего пользователей (25%) жалуются на общий сбой в работе оператора сотовой связи, 21% отмечают, что у них не работает домашний интернет, у 18% не работает мобильный интернет, также есть комментарии, свидетельствующие об отсутствии сети.

Тем не менее, в пресс-службе "Билайна" ТАСС сообщили, что сейчас их сеть работает штатно.