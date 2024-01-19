Тамбовский губернатор сообщил, что пороховой завод работает в штатном режиме

Некоторые Telegram-каналы ранее сообщили, что беспилотный летательный аппарат упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов

ТАСС, 19 января. Пороховой завод в Тамбовской области работает в штатном режиме, принимаются все меры для обеспечения безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Максима Егорова.

"Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", - передает пресс-служба слова Егорова.

Тамбовский пороховой завод расположен в городе Котовск и является одним из крупнейших предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии. Он производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия, артиллерийских систем всех калибров, является основным поставщиком бронебойных подкалиберных выстрелов для танковой артиллерии. На заводе в настоящее время изготавливается свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения.

Ранее часть Telegram-каналов сообщила, что беспилотный летательный аппарат упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов.