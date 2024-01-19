Нарышкин предложил расширить последний раздел экспозиции Музея современной истории РФ

Директор Службы внешней разведки отметил, что в план работы организационного комитета входят более 30 различных инициатив

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил расширить заключительный раздел постоянной экспозиции Музея современной истории России, посвященной грандиозным событиям последних лет.

"За последние десять лет в нашей стране произошло немало поистине грандиозных по своему значению исторических событий. Среди них, разумеется, долгожданное возвращение Крыма и Севастополя, героическая эпопея Русской весны, оборона Донбасса и, наконец, начало специальной военной операции и воссоединение Новороссии с Россией. Поэтому предложил бы поработать над расширением заключительного раздела постоянной экспозиции, посвященной этому периоду", - сказал он, открывая заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Музея современной истории России.

Председатель РИО отметил, что сотрудники музея одними из первых включились в работу межмузейной группы Министерства культуры России, занимающейся сбором материальных свидетельств в зоне проведения СВО.

"В целом весь план работы организационного комитета, который нам предстоит обсудить, включает в себя более 30 различных инициатив, - добавил Нарышкин. Я исхожу из того, что основная цель юбилейного года - придать музею дополнительный импульс к развитию, обеспечить его насущные потребности и привлечь к лучшим проектам дополнительное общественное внимание".

Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Музея современной истории России образован во исполнение Указа президента России Владимира Путина.

Музей революции, открывшийся на Тверской улице в особняке бывшего Английского клуба, принял первых посетителей в октябре 1924 года. В 1998 году он получил современное название - Государственный центральный музей современной истории России.