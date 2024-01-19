Автобусный маршрут Смоленск - Витебск возобновит работу после вмешательства Мезенцева

По информации Постоянного комитета СГ Белоруссии и России, автобусы из республики поедут в Смоленск и обратно ориентировочно 23 января

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Автобусные рейсы белорусского перевозчика по маршруту Смоленск - Витебск, прерванные 1 января, возобновятся на следующей неделе. Об этом сообщили в Постоянном комитете Союзного государства Белоруссии и России.

Два ежедневных автобусных рейса ОАО "Витебскоблавтотранс" по маршруту Смоленск - Витебск были отменены из-за окончания срока действия международной лицензии на перевозку пассажиров. Эта ситуация стала предметом разговора госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева и руководства Министерства транспорта России.

По данным Постоянного комитета, белорусский перевозчик получит необходимые документы в ближайшие дни, автобусы из Белоруссии поедут в Смоленск и обратно в третьей декаде января, ориентировочно 23 января.

Мезенцев поблагодарил руководство Министерства транспорта РФ за оперативное решение вопроса по выдаче лицензии белорусскому перевозчику, подчеркнув важность развития приграничного и межрегионального сотрудничества в форматах Союзного государства.