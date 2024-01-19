В Закарпатской области из-за подтопления перекрыли участок общегосударственной трассы

В службе восстановления и развития региона сообщили, что на автодороге областного значения между селами Великие Комяты и Заречье произошел разлив воды через проезжую часть

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участок автомобильной дороги общегосударственного значения был перекрыт в Закарпатской области Украины вследствие подтопления, вызванного интенсивными осадками. Об этом сообщили в службе восстановления и развития региона, опубликовав соответствующее видео.

"Интенсивные осадки, которые продолжались в области последние двое суток, привели к подтоплению нескольких автодорог. По состоянию на 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 19 января перекрыто движение на автодороге Н-09 между населенными пунктами Ольховка и Гребля. На месте специалисты уже установили соответствующие дорожные знаки", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, по данным ведомства, на автодороге областного значения между селами Великие Комяты и Заречье произошел разлив воды через проезжую часть. Здесь движение пока не перекрыто, специалисты наблюдают за ситуацией.

В четверг в Закарпатской области были сильные дожди, что привело к таянию снега в верховьях рек области и повышению в них уровня воды. В частности, подтопления были зафиксированы в Ужгородском районе в бассейне реки Уж.