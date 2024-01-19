В Кемерово прибыл рейс из Москвы, совершивший вынужденную посадку в Новосибирске

На борту самолета находились 179 пассажиров

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Кемерово, который совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, прибыл в пункт назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе кемеровского аэропорта.

"В аэропорт города Кемерово ожидаемый рейс ДР-6555 прибыл с задержкой - в 10:46 (06:46 мск), совершив благополучную посадку. Прибытие из Новосибирска воздушного судна и отправление на Москву в 11:44 (07:44 мск) все службы аэропорта отработали в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" по маршруту Москва (Шереметьево) - Кемерово по техническим причинам совершил посадку в Новосибирске в четверг в 23:50 мск. На борту самолета находились 179 пассажиров.